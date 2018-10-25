У третьому кварталі 2018 року американський виробник електрокарів нарешті досяг позитивних показників прибутковості.

Компанії Tesla, заснованій Ілоном Маском у 2003 році знадобилось 15 років, аби вийти на прибуткові показники. Звіт за третій квартал цього року, оприлюднений компанією, розкриває кілька цікавих фактів.

Серед найважливіших моментів – інформація про виробництво Model 3, оновлення мережі фірмових зарядних станцій, рекорд глобальних продажів, а також перший в історії прибутковий період. Зазначимо, що у цей період Ілон Маск ще залишався керівником компанії.

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Фінансові результати Tesla за третій квартал 2018 року є такими:

- Дохід у розмірі 6,82 млрд доларів США;

- Прибуток у розмірі 2,90 долара за акцію;

2018 фінансовий рік, безсумнівно, буде рекордним для Tesla, оскільки обсяг і продажі Model 3 зростають досить швидко.

“Виробнцтво Model 3 у третьому кварталі 2018 року стабілізувалось. Ми перейшли від хвилястих графіків до рівномірного поступового зростання показників. Крім того, ми внесли зміни, необхідні для того, аби виробляти версію цієї моделі з повним приводом (AWD), і ми зробили це, не порушивши нашу продуктивність. Незважаючи на те, що автомобілі AWD значно складніші для побудови, протягом останнього тижня третього кварталу ми виготовили 5300 Model 3”, – значиться у звіті.

Глобальні продажі також пішли вгору:

“У третьому кварталі ми доставили 27 710 автомобілів моделей S та X замовникам. Незважаючи на те, що попит у Китаї залишається складним через 40-відсотковий ввізний податок для моделей S і X, поставки Китаю як і раніше залишаються істотною частиною наших продажів, і нам вдалося компенсувати це скорочення в Північній Америці та Європі”.

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