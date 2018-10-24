Звичайний перехожий зняв на камеру телефона прототип, який пересувався територією заводу в Маранело.

Про перший кросовер Ferrari відомо вже досить багато подробиць, але от "вживу" його ще мало хто бачив. В соцмережу YouTube потрапило перше відео, яке було зняте через огорожу заводу Ferrari в Маранелло (Італія). На ньому видно не власне кросовер, а "мул", тобто автомобіль, захований в кузові іншої моделі - GTC4 Lusso. Однак те, що перед нами саме новий SUV від Ferrari, видає збільшений дорожній просвіт.

Дивіться відео майбутнього SUV від Ferrari – Purosangue:

Відомо, що перший кросовер від Ferrari буде називатись Purosangue (з італійської – чистокровний, читається як “пуросанге”) та базуватиметься на новій платформі, в якій двигун буде спереду, а коробка передач – в задній частині машини. Окрім того, новий Ferrari буде мати гібридну бензиново-електричну силову установку на базі двигуна V6.

Кросовер оснащуватиметься повним приводом та регульованою підвускою. Прем'єра Purosangue відбудеться у 2022 році.

Нагадаємо, що 50 новеньких Ferari відправили на утилізацію.