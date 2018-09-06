В Японії тайфун знищив партію ексклюзивних авто. Понад 50 екзотичних Ferrari довелося відправити на утилізацію через стихію.

Тайфун Джеби, що пронісся нещодавно Японією зі швидкість приблизно 162 км/год, завдав величезної шкоди дилерському центру Ferrari. Через стихію фірма втратила 51 суперкар з 53 – всіх їх довелося відправити на "звалище".

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В розташований на острові Рокко салон потрапила вода, незважаючи на те, що були вжиті "превентивні" заходів. Вона досягла рівня в 1 метр і затопила автомобілі, які знаходилися в приміщенні. І оскільки вплив морської води на двигуни авто робить їх ремонт неможливим, було пряйняте рішення здати машини в утилізацію, заявив власник компанії.

Загальна сума збитків склала 1 млрд єн, тобто без малого 9 млн доларів. У дилерському центрі сподіваються, що частину шкоди покриє страховий поліс.