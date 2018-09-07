Юридичні особи при реєстрації авто досі змушені отримувати довідки з воєнкоматів про військово-транспортний облік. Ця норма створює корупційний бар'єр для бізнесу та вкрай негативно впливає на імідж держави.

Щороку юридичні особи проводять понад 120 тис. реєстраційних операцій з автотранспортом, бізнес змушений виконувати це, попередньо відвідуючи військові комісаріати для отримання "папірця" про військово-транспортний облік. На рівному місці замість допомоги бізнесу маємо лише неприємний корупційний бар'єр.

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Головний сервісний центр вже третій рік поспіль пропонує Міністерству Оборони отримувати всю інформацію з електронного реєстру про зареєстровані транспортні засоби самостійно, в кілька кліків, а не змушувати громадян ходити на уклін до військоматів.

“Про кілька наших спроб їх переконати можна зняти цілу комедію. Нас зі знанням діла намагалися переконати, що ведення обліку в паперових журналах "гросбухах" має більш точні реєстраційні дані та у разі потреби проаналізувати дані значно легше, варто лише продзвонити в 1000 військоматів”, пише на своїй сторінці у FB Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

“Дуже розраховую, що вже осінню ця невдала комедія скінчиться, а депутати підтримують цю логічну зміну в законодавсті. А поки радію одноголосній підтримці комітета”, - пише Владислав Криклій, коментуючи законопроект № 8500.