Зараз для отримання водійського посвідчення будь-якої категорії, або при його заміні кожен водій зобов'язаний пред'явити довідку про стан здоров'я.

Подібна практика є в багатьох країнах, але в Україні вона є виключно корупційною. Довідки форми 083/о зараз просто продаються за 200-400 гривень. Інтернет рясніє такими оголошеннями, а кіоски біля деяких сервісних центрів МВС торгують ними з-під поли. Ні про яку перевірку стану здоров'я мова не йде.

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"Я знаю про цю ситуацію", – каже Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій. "Але видача довідок про стан здоров'я – це компетенція медичних установ, які курирує міністерство охорони здоров'я", – говорить він.

Зараз, водійська медкомісія включає проходження окуліста, невропатолога, отоларинголога, хірурга, гінеколога (для жінок). На завершальному етапі необхідно відвідати терапевта. Крім цього, необхідно здати аналізи крові і сечі.

"Для непрофесійних категорій (легкові авто та мотоцикли) слід значно спростити процедуру", вважає Владислав Криклій. “В ідеалі у сервісних центрів МВС повинен бути доступ до медичної бази даних. Якщо людина перебуває на обліку у сімейного лікаря, то інформація про стан його здоров'я є в цій базі", – каже Владислав Криклій.

За словами Владислава Криклія, така система дозволить виключити медичну довідку з переліку необхідних для отримання або заміни водійських прав документів.

Схоже, що впровадження електронних баз даних підтримує і Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Наприклад, база даних санітарних книжок вже створена. “З вересня 2018 дані про професійні медичні огляди будуть зберігатися в єдиній електронній базі. Це означає, що неможливо буде використовувати підроблену довідку або санітарну книжку" пише вона на свій сторінці в FB.

Ймовірно, що шанси на скасування корупційної системи отримання медичних довідок для водіїв є. Ось тільки терміни введення електронної бази поки визначити складно.

Нагадаємо, що змінилося в медогляді – 2018.