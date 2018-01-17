Во время своего выступления на автосалоне в Детройте босс Fiat Chrysler Automobiles Сержио Маркионне подтвердил планы компании по созданию самого быстрого внедорожника в мире под брендом Ferrari и сообщил, что новинка может появиться уже в 2019 году.

Впервые о намерении выпустить внедорожник Сержио Маркионне заявил в 2017 году. Но конкуренты из Lamborghini его опередили, представив совсем недавно Urus. Быстрое появление на рынке внедорожника от Lamborghini во многом обусловлено тем, что марка входит в состав Volkswagen Group, а Lamborghini Urus является соплатформенником Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

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Пока господин Маркионне не сообщил никаких технических подробностей о внедорожнике Ferrari. Но претензия на звание самого быстрого в мире предполагает, что по динамическим показателями он сможет превзойти Lamborghini Urus. В технических характеристиках последнего значится разгон до первой сотни за 3,6 с. и максимальная скорость более 300 км/ч.