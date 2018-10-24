Згідно з оприлюдненою Нацполіцією інформацією, найбільшим ризиком викрадення в Україні користуються автомобілі японських брендів.

Автомобілі марок Toyota та Lexus, які входять до одного авто концерну, найчастіше викрадають в Україні. Про це повідомив заступник глави Нацполіції В’ячеслав Амброськів на своїй сторінці у Фейсбук. За 9 місяців 2018 року автомобілів цих марок викрали 270 одиниць.

На третьому місці за популярністю у автокрадіїв – Mazda (71 авто). Далі у рейтингу розташувались Land Rover, Mercedes-Benz, Honda, BMW та Audi.

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