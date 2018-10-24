Оприлюднена статистика угонів автомобілів в Україні.

Заступник глави нацполіції В’ячеслав Амброськів поширив інформацію про регіони України, де найчастіше викрадають автомобілі. Виявилось, що за 9 місяців 2018 року найбільше автівок викрали у Києві. Це майже вдвічі, ніж викрадають у інших трьох інші регіонах-лідерах, разом узятих.

Поліцейські, відповідальні за розкриття цих злочинів, були покарані. "Саме за підсумками роботи у 2018 році, за відсутність комплексного підходу в організації розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами, керівник управління карного розшуку ГУНП у Києві звільнений з займаної посади. Загалом 27 працівників цього ж підрозділу отримали дисциплінарні стягнення", - пише на своїй сторінці В’ячеслав Амброськів.

Окрім того, заступник глави нацполіції розкрив дані про сезонність викрадень автотранспорту – крадії частіше займаються цим промислом в теплий сезон.

Втім, згідно статистики Нацполіції, кількість викрадень автомобілів в Україні за останні роки знижується.

Нагадаємо, що в Україні хочуть посилити покарання за угон авто.