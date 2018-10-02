Верховна рада України розгляне зміни до Кримінального кодексу, якими пропонується посилити відповідальність для крадіїв майна та викрадачів автомобілів.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив народний депутат Антон Геращенко. За його словами законопроект №8184 має встановити відповідальність за злом автомобіля або житла з використанням електронного пристрою. Адже, наразі, у Кримінальному кодексі відсутня кваліфікація такої складності злочину.

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“Справа в тому, що є різна складність злому авто. В одному випадку, коли автомобіль стоїть відкритий, а у другому використовують спеціальні електронні пристрої. Наразі вони не є у нас визначені законодавчо: що це таке. Коли ловлять людину, яка зробила злом автомобіля цим електронним сканером, то це не враховується як кримінальне карне діяння, отягуюче використанням електронних систем. Тому, ми вводимо в законодавстві поняття електронних систем, вводимо нову кваліфікуючу ознаку”, – повідомив Геращенко.

За його словами, ухвалення змін до Кримінального кодексу дозволить слідчим та прокурорам встановлювати відповідальність за злочини. Так згідно тексту законопроекту №8184 за незаконне заволодіння транспортним засобом як і раніше встановлено покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк. В разі використання електронного пристрою, покарання буде для грабіжників чи викрадачів майна та автомобілів пропонують посилити.

“Незаконне заволодіння транспортним засобом із застосуванням електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічних систем охорони караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої”, – йдеться у тексті законопроекту.