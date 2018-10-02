У Колумбії жінка і її коханець викликали таксі до мотелю, а водієм машини виявився її чоловік, повідомляє видання El Espectador.

Курйозний інцидент стався з жителями міста Баранкілья. Жінка на ім'я Йемі і її коханець Хесус Барріос приховували свій роман більше року, поки через безглузду випадковість не попалися на очі чоловікові зрадниці.

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Дівчина й гадки не мала, що її чоловік підробляє візництвом, використовуючи машину і аккаунт друга на ім'я Леонардо. До того як водій приїхав до них, коханці уважно вивчили аккаунт Леонардо і прийшли до висновку, що ніхто з них з ним не знайомий.

Чоловік і дружина впізнали один одного, тільки коли пара сіла в таксі. Версії різних джерел про те, що сталося далі, відрізняються. Одні пишуть, що парочці вдалося втекти від розгніваного чоловіка, а інші – що Йемі і чоловік вийшли з машини і почали скандалити.