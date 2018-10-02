Злочинці винайшли багато способів незаконного заробітку на автомобілістах. Один з найпоширеніших який не вимагає зайвих зусиль — крадіжка номерних знаків і вимога викупу за них.

Ось так виходиш вранці до машини, а замість номерів — записка з номером телефону для їх викупу. Але буває, ділків вдається зловити на “гарячому”. А у них в сумках знаходять десятки вже знятих номерних знаків. Про цей такий випадок повідомив журналіст Владислав Антонов.

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“Це — Саша. Він ночами знімає ваші автономери. Знімав, до сьогоднішнього ранку і знайомства з нічним патрулем поліції Одеси. Ось такі виродки, як цей, по всій країні активно промишляють таким от не далеким бізнесом. Але, в черговий раз, мінус один. Всім, хто впізнав свої цифри на номерах і зірку від Мерседеса, звертатися до Малиновського відділу поліції, вони перебуватимуть там. Заклепки і саморізи ускладнюють роботу таким ділкам і зберігають ваше майно на місці. Прийміть за пораду. Особливо, власники єврономерів", - повідомив Антонов.