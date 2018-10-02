З приходом осені український ринок нових легкових автомобілів трохи охолонув. У вересні автопарк України поповнився новими легковими автомобілями в кількості 6,8 тис. шт.

В результаті, позитивна динаміка на ринку відносно показників продажів минулого року, що сформувалася влітку, знову змінилася на падіння. Попит на легкові авто в порівнянні з вереснем 2017 року зменшився майже на 14%, повідомляє асоціація “Укравтопром”.

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Також, відносно результату попереднього місяця реєстрації нових машин відстали на 8 відсотків.Найбільш популярним брендом вересня стала Toyota. Перший рядок рейтингу Тойота зайняла з показником 918 реалізованих автомобілів. Таким чином, відносно минулого року цей японський бренд погіршив свій вересневий результат майже на 20 відсотків.

На другому місці Renault з показником 697 авто. Попит на автомобілі цієї марки зменшився на 2 відсотки.

Третє місце українці віддали Volkswagen, придбавши 501 нову машину німецької народної марки. При цьому Volkswagen відстав від свого торішнього результату більше ніж на третину (-34%). Четверте місце у KIA – 436 авто (-5% до вересня 2017р.).

Замикає вересневу п’ятірку лідерів ще один представник корейського автопрому – Hyundai, в активі якого 407 реєстрацій нових легкових автомобілів, що на два відсотки більше ніж роком раніше.

Також до ТОП-10 ринку вересня потрапили: Nissan – 402 шт. (-9%); Skoda – 373 шт. (-37%); Mazda – 326 шт. (+12%); Suzuki – 257 шт. (+13%); Mitsubishi – 234 шт. (+54%).

Бестселером місяця став автомобіль Renault Duster c показником 307 реєстрацій.

Всього за три квартали поточного року в Україні свої перші реєстраційні номери отримали 60,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 4% більше ніж за аналогічний період минулого року.