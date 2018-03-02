Концепткар Jaguar I-Pace був вперше показаний ще в 2016 році. Серійний автомобіль дуже схожий на свою початкову версію, тому задається вже знайомим.

Серійний електромобіль Jaguar представники компанії офіційно показали не дочекавшись Женевського автосалону. Але ціна новинки поки що тримається в секреті та буде оголошена в рамках авто шоу.

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Очевидно, пріоритетним ринком для Jaguar I-Pace стане США, адже там продається головний і поки що єдиний достойний конкурент - Tesla Model X. Не знаючи остаточної ціни на I-Pace, важко оцінити його шанси на успіх. Але точно можна сказати, що більш компактний Jaguar I-Pace має кращий дизайн. Чи зможуть його оцінити користувачі з США – питання відкрите.

Наразі відомо, що електричний I-Pace має потужність майже 400 кінських сили і обертальний момент в 700 Нм. Запас ходу на одному заряді становить майже 400 кілометрів, а зарядити батарею на 80% можна всього за 40 хвилин.

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При використанні двох електродвигунів (один спереду і один ззаду), I-Pace є повнопривідним, і здатен розподіляти крутний момент спереду і ззаду по мірі необхідності. Електромобіль має дуже низький центр тяжіння, а також розподіл ваги 50:50. Його стандартна пневматична підвіска з доступною адаптивної динамікою покращує їзду та управління. Вона також може занизити кузов I-Pace для кращої аеродинаміки.