Для тих, что вже не має сил чекати.

Чеський автовиробник анонсував появу Scala, оголосив деякі характеристики моделі, що прийде на заміну Rapid та показав машину у камуфляжі. Не обійшлось і без шпигунських фото. А це – усе, що потрібно дизайнеру, для створення рендеру машини без камуфляжу. Роздивляємось.

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Дизайнери британського видання AutoExpress представили свою версію Skoda Scala, спираючись на усі доступні зображення моделі, включно з концептом Skoda Vision RS.

Новинка замінить Rapid і буде позиціонуватись як більш досконалий автомобіль. Для покупців це, скоріш за все, означатиме підвищення вартості. Конкурентами Scala будуть Ford Focus, Opel Astra та SEAT Leon.

Бренд намагається позбутись іміджу “бюджетного”, тож Skoda вважає, що нова Scala дозволить компанії досягти небачених висот і виведе її на новий рівень. Новий хетчбек офіційно представлять до кінця поточного року.

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