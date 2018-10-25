Компанія "Єврокар", офіційний дистриб'ютор автомобілів Skoda Україні, оголошує про старт продажів рестайлінгової версії Skoda Fabia.

Skoda Fabia – одна з найпопулярніших моделей марки Skoda c яскравим дизайном, вираженою індивідуальністю і стилем. На Женевському автосалоні 2018 дебютантка отримала високі оцінки експертів, а в наслідку була удостоєна нагороди Red Dot Awards за видатний промисловий дизайн.

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Red Dot Awards вручається щорічно компаніям-виробникам товарів широкого споживання за якість і особливі досягнення в дизайні і є однією з найбільш визнаних нагород в світі. Оновлена ​​Fabia стала восьмою моделлю чеського автовиробника, яка відзначена цією значущою нагородою.





Екстер'єр автомобіля відповідає новому стилю Skoda: два різко окреслених трикутника в задній частині автомобіля візуально з'єднують задні ліхтарі і кришку багажника. Світлодіодні джерела світла підсилюють агресивний "погляд" передніх фар. Вперше яскравий вигляд моделі зможуть підкреслити легкосплавні диски з оригінальним малюнком, в тому числі, 18-дюймові диски для версії хетчбек.

Оновлена ​​Skoda Fabia відрізняється більш агресивним інтер'єром і поліпшеним екстер'єром, новими технологічними рішеннями і асистентами, які в значній мірі розширюють можливості водія, підвищують комфорт і безпеку пасажирів. В автомобілі реалізовані часто затребувані водієм асистенти, такі як: Front Assistant, система контролю втоми водія, система автоматичного гальмування, датчики обмеження швидкості та ін. Проводячи багато часу за кермом, водії оцінять всі переваги 6,5-дюймового сенсорного дисплея з Bluetooth, USB, SD-картою, а також можливість підключення Apple CarPlay, Android Auto, і MirrorLink.



Оновлена Fabia дбайливо ставиться до навколишнього середовища: для зниження витрати палива і зменшення викиду шкідливих речовин в атмосферу, на вибір покупцям представлена широка лінійка літрових двигунів з турбонаддувом, а також двигун 1.6 МРІ/81 кВт.