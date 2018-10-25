У Піднебесній налічується 53 міста з населенням більше 2 мільйонів, тоді як у США таких лише 4.

Ford Motor Company розширює свій бізнес у Китаї: підрозділ компанії став самостійним, керівником місцевої компанії призначено колишнього голову Chery Automobile Чень Аннінг.

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Американська компанія повідомила, що ветеран промисловості Чень Аннінг замінить Джейсона Лоо, який покинув місцевий підрозділ “Форд” раніше цього року. Компанія реорганізувалася після втрати темпу, оскільки китайський ринок сповільнюється. Реструктуризація спрямована на прискорення поверненнякомпанії до прибуткового зростання.

“Успіх в Китаї є критичним, оскільки ми змінюємо позицію нашого глобального бізнесу для довгострокового успіху”, – сказав президент та виконавчий директор Ford Джим Хакетт. У Піднебесній налічується 53 міста з населенням більше 2 мільйонів і більшість з них вважаються провінційними.У США таких мегаполісів лише 4.



Фото: міста з населенням більше 2 мільйонів у США (синій) та Китаї (блакитний) / Аutoblog

Наразі Ford знаходиться на півдороги до повного оновлення модельної лінійки для китайського ринку. Минулого тижня було оголошено про вихід нової моделі кросовера виключно для місцевого ринку – Territory; нещодавно було оголошено про плани збільшення місцевого виробництва для моделей Ford і Lincoln; компанія має спільне підприємство з Zotye, де випускає електричні кей-кари; утворено альянси з онлайн-гігантами Baidu та Alibaba.

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