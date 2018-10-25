Угорщина готова надати Україні 50 мільйонів доларів США кредиту на будівництво доріг у Закарпатській області. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто, йдеться на сайті угорського уряду.

Так, глава угорського МЗС підтвердив, що на переговорах з українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним у Варшаві були досягнуті домовленості щодо призначення посадової особи, яка буде відповідальна за транскордонне економічне співробітництво.

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"В інтересах забезпечення безперешкодного продовження програми економічного розвитку Закарпаття заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр і призначений український чиновник повинні провести зустріч при першій можливості", – заявив Сійярто.

Також він підкреслив, що "в дусі відновлення підстави до довіри" угорська сторона готова готова активізувати надання кредиту в розмірі 50 мільйонів доларів США для фінансування будівництва доріг на Закарпатті України.

"Угорщина також готова продовжити програму, в рамках якої вона вже забезпечила для постраждалих від війни на сході України дітей безкоштовні канікули на озері Веленце", – уточнив Сійярто.

З його слів, він запевнив Клімкіна, що Угорщина продовжить давати 100 стипендій з держбюджету українським студентам, які навчаються в угорських університетах.

"В інтересах Угорщини, щоб виникнутий конфлікт був врегульований якомога швидше", – заявив Сійярто.

Він підкреслив, що такі кроки підуть на користь всім, не тільки Україні та Угорщині, а й для угорської національної меншини на Закарпатті.

Як повідомляв NEWSONE раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що визначення посади угорського урядового “уповноваженого по Закарпаттю" буде змінено на наступному тижні, після чого в українському МЗС введуть аналогічну посаду.