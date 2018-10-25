Тендери на ремонт доріг як місцевого, так і державного значень мають відбуватися публічно і прозоро, але це стосується лише договорів з сумою від 200 тис.грн. Кмітливі українські чиновники скористались цією нормою та розробили цікаву схему.

Загроза непрозорого розподілення даних коштів справді велика, адже в бюджеті на 2018 рік лише на ремонт доріг місцевого значення закладено 11,5 млрд грн і керувати розподіленням даних коштів мають ніхто інший як обласні держадміністрації.

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Для прикладу на ремонт доріг місцевого значення в Тернопільській області планується витратити 315 млн грн, зрозуміло, дані кошти мають виділятися через проведення прозорих тендерів, але, виявляється, далеко не завжди...

Восени 2018 року Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації вирішили відремонтувати дорогу місцевого значення "Вербівці-Ласківці" протяжністю 1.4 км та вартістю близько 4 млн грн і для такої суми має проводитися тендер.

Проте керівництво Тернопільської ОДА вирішило не проводити тендер на зазначену ділянку, для цього вони поділили дорогу протяжністю 1.4 км на 32 (!) шматки довжиною 40 метрів кожний і заключили 32 прямі договори. Проведення тендеру тут виявилося зайвим, адже згідно із законом, він має проводитися на послуги вартістю від 200 тис.грн. У цьому ж випадку кожен із 32 договорів мали однакову вартість – 124 900 грн.

Кому ж пощастило заключити всі 32 договори загальною вартістю 3.9 млн грнЦе не відома компанія, а ТОВ "Глобал Білд Інжиніринг", зареєстрована лише в 2017му році. Проте вже через рік новоствореній компанії вдалося заключити договорів загальною вартістю понад 78 млн грн (!). Всі 78 млн грн отримані лише в результаті державних договорів. Ви, напевно, здогадалися, що більшість договорів заключені на допорогові суми.

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І ще цікавий факт щодо цієї дороги: всі договори для ремонту були підписані в період з 4 по 19 жовтня 2018 року. А ось за планом вони почалися ще у вересні 2018 року. Тобто ТОВ "Глобал Білд Інжиніринг" наперед були абсолютно впевнені в тому, що саме вони виконуватимуть ці роботи і тому почали працювати ще до заключення договору.

Якщо ви думаєте, що подібний поділ доріг на 40 метрів задля уникнення тендерів у Тернопільській області вперше, то ви глибоко помиляєтесь.

У червні Служба автомобільних доріг у Тернопільській області уклала 177 окремих договорів на ділянки дороги по 40 метрів, зрозуміло, що кожен із договорів не перевищував 200 тис. грн. Тоді на це відреагував міністр Інфраструктури Володимир Омелян заявивши, що іншої альтернативи як негайне звільнення начальника Служби він не бачить.

Альтернатива знайшлась - Богдан Юлик, той же начальник Тернопілької САД, отримав догану. Ну а розподілення державних коштів без процедури тендерів успішно продовжується, тепер навіть без участі САД.

Чи змінить ситуацію розірвання штучно зроблених 32 договорів і проведення на цій ділянці дороги повноцінного тендеру? Так, однак винятково для цієї ділянки дороги. Через певний час керівництво Тернопільської ОДА, мабуть, спробує застосувати дану схему вже на іншій ділянці.

Зрозуміло, що подібними прогалинами в законодавстві користуються не тільки в Тернопільській області, але і в інших регіонах. Однак якщо неякісне виконання ремонту доріг неодноразово було предметом обговорення навіть на засіданні Кабінету Міністрів, то проблема розкрадання коштів місцевою владою, через непроведення тендерів – практично не обговорюється або звучить лише після порушення даного питання з боку громадськості. То, можливо, така ситуація усіх влаштовує?