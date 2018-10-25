Виробничий майданчик поза межами Британії почнуть будувати цього року, а конвеєр має запрацювати у 2021 році.

Компанія Dyson повідомила про рішення відкрити виробництво у Азії, оскільки таким чином не матиме перебоїв з поставками комплектуючих на конвеєр – значна частина компонентів першого автомобіля марки матиме китайське походження.

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Сінгапур – одне з найдорожчих місць у світі для ведення бізнесу та виробництва через вкрай обмежену територію. нестачу міської держави. У той же час, у місті-державі дуже багато талановитих інженерів – цей факт, повідомляє Dyson, став вирішальним аргументом на користь Сінгапура. Наразі в компанії Dyson працює 1100 чоловік у Сінгапурі, 1300 в Малайзії, 1000 в Китаї та 800 на Філіппінах.



Тип батарей, які будуть використовуватися майбутньою машиною Dyson, ще не визначено. Фірма в даний час працює над розробкою як твердотільних, так і традиційних літій-іонних батарей. Нещодавно компанія інвестувала близько 60 мільйонів доларів у дочірню фірму Sakti3, що веде розробку твердотільних батарей.

Congratulations @Dyson on joining our independent British car company club. We're looking forward to branching out into vacuum's...... 😀 pic.twitter.com/TCFa7y4niz — Andy Palmer (@AndyatAston) 27 вересня 2017 р.



Коли стало відомо про плани компанії на автомобільний ринок, керівник Aston Martin Енді Палмер “підколов” сера Джеймса Дайсона у Твіттері, написавши: “Вітаю Дайсон у клубі британських автовиробників. Ми ж, у свою чергу, збираємось налагодити випуск пилососів”.

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