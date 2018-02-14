Уже в 2020 году британская компания Dyson, известный производитель бытовой техники, обещает выйти на рынок с первой моделью электрокара, а следом уже готовит вторую и третью.

Известная английская компания-изготовитель бытовых электроприборов – Dyson, намерена покорять автомобильный рынок. Речь идет сразу о трех моделях электромобилей.

Как сообщает издание Аutocar, со ссылкой на Financial Times, к концу 2019 года компания намерена выпустить первый электрокар, для изучения рынка, модели ведения бизнеса и взаимодействия с клиентами. Если первый опыт пройдет успешно, в последующие пять лет Dyson намерена запустить полномасштабное производство еще двух моделей. Первая модель Dyson, пока еще безымянная, будет выпущена тиражом в 10 тысяч автомобилей.

В настоящее время на разработку первой модели Dyson направлено около 2 миллиардов фунтов стерлинга собственных средств, плюс компания получила поддержку от британского правительства. Команда разработчиков состоит из 400 человек. Все технические подробности проекта хранятся в строжайшем секрете, однако известно, что первая модель будет ориентирована не на масс-маркет, а на более технологичную аудитори – другими словами, Dyson метит в конкуренты Tesla Model S.

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