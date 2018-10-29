Добре, що у ньому немає дітей.

Ґерд Хейберманн та його автобус з реактивним двигуном доводять, що швидким може бути будь-що на чотирьох колесах.

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На треку Santa Pod Raceway автобус Jet School Bus з Ґердом Хейберманном за кермом показав не найкращий час у ході змагань Flame and Thunder (“Вогонь та грім”), однак наробив чимало шуму та добряче розігрів публіку своїм полум’ям.

На відміну від більшості дрегстерів, цей шкільний автобус має 9 посадочних місць. Додаткова вага могла б покращити час заїзду, однак більшою завадою для Jet School Bus стала дощова погода. У результаті шкільному транспорптеру вдалось показати кращий час у межах 11 секунд – більшість звичайних автомобілів з легкістю обійшла б його на прямій, та, погодьтесь, автобуси так не їздять. На фініші швидкість реактивного апарата склала понад 200 км/год.

Jet School Bus оснащений модифікованим турбореактивним двигуном Westinghouse J-34, котрий забезпечує тягу як у 2267 кг-с (22231 Ньютонів).

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