Доки ніхто не бачить, корейці активно працюють над потужним апаратом серії N.

Hyundai офіційно підтвердила розробку унікального спортивного флагманського автомобіля підрозділу N.

чутки виявились правдою. Інформацію про флагманську модель N підтвердив Томас Шемера, виконавчий віце-президент підрозділу Hyundai High Performance Vehicles&Motorsport.

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Фото: шпигунські зображення нового N-кара / Аutoblog

“Подалі від цікавих очей ми інтенсивно працюємо над нашою найкрутішою моделлю – флагманом лінійки N. Це буде відмінний автомобіль, щось, чого від Hyundai ніхто не очікує, щось дійсно екзотичне”, – сказав Шемера в недавньому интерв’ю Аutoblog.

Виконавчий директор Hyundai натякнув, що автомобіль буде схожим на концепт RM16N, що вже не раз потрапляв у об’єктиви шпигунів, однак це лише загальний напрямок проектування та розробки.

Фото: Hyundai N / Hyundai

“Це буде автомобіль в сегменті супер-спорт. Подумайте про Hyundai RM16 і, можливо, зрозумієте, що ми маємо на увазі”, – додав Шемера. Іншими словами, можна сподіватись на появу дуже гарячого хетчбекп розміром з Veloster, заднім приводом та шаленою потужністю.

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