На щастя там була облаштована страхувальна зона.

Під час заїзду Стіва Джексона та Майкла Боумана на змаганнях з дрег-рейсінгу в Gateway Motorsports Park трапився видовищний фініш.

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Майкл Боуман на своєму червоному Chevrolet Chevelle перетнув фінішну лінію на швидкості 410 км/год, пройшовши дистанцію у 402 метри за 5,89 секунди. Переможець заїзду Стів Джексон зміг активувати гальмівні парашути, а от Боумана техніка підвела.

Спинити дрегстер зі швидкості у 400 км/год навіть посилені гальма, фактично, не можуть тому що згорять раніше, ніж машина зупиниться. Однак спеціально для таких випадків, у кінці траси є уловлювач з піском, який допомагає уповільнити автомобіль. За ним розтягнута армована сітка, котра остаточно зупиняє машину.



Завдяки таким заходам безпеки, Боуман вийшов з цієї ситуації цілим і неушкодженим.

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