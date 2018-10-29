Чергове оновлення системи електрокара дозволяє машині самостійно рухатись до пункту призначення, встановленому у навігаторі.

Компанія Tesla представила чергове оновлення для своєї дев'ятої версії системи автоматичного управління.

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Головна особливість апдейта полягає у можливості для автомобіля самостійно слідувати за маршрутом навігаційної системи. Для цього потрібно лише обрати пункт призначення у навігаторі та “наказати” електрокару рухатись до потрібного місця.



Наразі нова функція працює лише на автомагістралях, дозволяючи машині амостійно долати дорожні розв’язки та виїжджати на інші траси. З новою програмною можливістю електрокари Tesla стали ще більш автономними, поступово наближаючись до повної самостійності.

На даний момент розширені можливості автопілота доступні власникам електрокарів Tesla, в яких встановлено опції Enhanced Autopilot або Full Self-Driving Capability.

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