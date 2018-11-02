Черговий флеш-моб? Перевірте свій Інстаграм.

Власник кабріолета Porsche вирішив урвати свій шматок слави у Інстаграм та показав свою подружку, котра звабливо вихиляла сідницями посеред проспекту у його спорткарі.

Також цікаво: Гусак врізався у байкера, а розбився його товариш

Водій кабріолета влаштував еротичну відеозйомку у центрі Санкт-Петербурга. Зупинившись на світлофорі він вийшов з машини та почав знімати відео, а його подруга, вбрана у “боді”, зіп’ялась на ноги та почала позувати, приймаючи спокусливі пози та млосно дивлячись у камеру. Відео підписане “Чим зайнятись, доки горить червоний”.



Відеозапис викликав зацікавлення не лише у дописувачів цього користувача, а й у правоохоронців. Як повідомляє “За кермом”, поліція знайшла автора відео та наклала на нього штраф за порушення ПДР: зупинку за стоп-лінією та вихід на проїжджу частину поза зоною пішохідного переходу.

Зважаючи на обставини цього правопорушення, навряд чи сума штрафу була суттєвою. А от “лайків” та переглядів відео швидко зібрало десятки тисяч. Сподіватимемось, це не перетвориться на черговий флеш-моб з численими жертвами, як було із “Кікі челендж”.

Також цікаво: Дольф Лундгрен став фітнес-тренером для екскаваторів