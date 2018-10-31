Несподівана зустріч з птахом закінчилась двома пошкодженими мотоциклами.

Закритий гоночний трек, гарна погода, перевірені мотоцикли, повний комплект захисного екіпу – нічого не віщувало біди, коли приятелі байкери виїжджали на кільце.

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Біда прийшла, звідки не чекали. Точніше, прилетіла. На треку на острові Філіппа у Австралії двох байкерів “вирубив” один гусак. Відео цієї пригоди було записано онборд-камерою одного з байкерів.



Ми можемо побачити, як у першого райдера на виході з повороту влітає птах. Швидкість байків у цей момент була більше 160 км/год, тож вони, фактично, не встигли відреагувати на таку несподіванку. Усе відбулось настільки швидко, щор з першого разу навіть важко прослідкувати, що саме трапилось. Однак на сповільненому відео речі прояснюються.

Коли два мотоцикліста завершують свій маневр, у першого врізається чималий птах. Від удару він раптово змінює курс і ззаду в нього в’їжджає його напарник. Таким чином у цьому “двобої” рахунок 1:0 на користь птахів.

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