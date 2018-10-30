Якщо чоловіки люблять щось більше, ніж розбирати і збирати, то це ефектно знищувати різноманітні речі.

Легкосплавні, литі, ковані диски коштують дорожче і виглядають краще, ніж звичайні сталеві колеса, та чи надійніші вони за базові?

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Автори YouTube-каналу Hydraulic Press Channel вирішили з'ясувати, які колеса найбільш стійкі до екстремальних навантажень. Для цього вони взяли сталеві і литі колісні диски та помістили їх під гідравлічний прес з зусиллям 150 тонн. Що з цього вийшло – дивітьсяу ролику.



Диски з покришками помістили під прес і по черзі розчавили в вертикальному і горизонтальному положенні. В результаті експерименту з’ясувалось, що литі диски стійкіші до навантажень, однак навідміну від сталевих не зминаються, а розкришуються на шматки.

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