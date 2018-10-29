Голівудський актор шведського походження постав у цікавому образі в новому рекламному ролику від Volvo.

Дольф Лундгрен у образі “батяні-комбата” показав, на що здатна важка техніка Volvo Construction Equipment.

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Такі трюків, які показала гусенична техніка Volvo, здається, раніше ще ніколи не виконувались. Дресерувальник сталевих звірів прибуває на майданчик та проголошує: “Я тут, аби вас прокачати”. І одразу ж береться до справи: “Агов, малий, тобі 20 віджимань”.



А далі великі екскаватори виконуються різноманітні силові вправи, котрі можна побачити на змаганнях стронгменів – перекочують велетенські шини, тягнуть 10-тонний блок… Менші у цей час кружляють у танці, а найменші – підтягуються на турнику.

Volvo Construction Equipment у всій красі показала здібності своєї техніки з передовими системами управління, потужними економічними двигунами та зручним й безпечним кабінами операторів.

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