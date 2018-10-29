Роботу Державної служби України з безпеки на транспорті визнано неефективною.Такий висновок оприлюднила розрахункова палата наприкінці минулого тижня.

Загалом аудит виявив, що Державна служба України з безпеки на транспорті закупила за кошти Євросоюзу 78 мобільних пунктів габаритно-вагового контролю, але досі їх не використовує.

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Крім того, були придбані сервери майже на мільйон гривень, але не виділені кошти на нове програмне забезпечення і комп’ютерну техніку, через що сервери також досі простоюють.

У той же час, на території України функціонує нині 121 мобільний майданчик для проведення габаритно-вагового контролю, а ще близько двох десятків потребують ремонту. При цьому потрібно таких майданчиків, як мінімум, 200-250 одиниць.

Отож, за підрахунками рахункової палати, втрати від не виписаних вчасно штрафів за знищення перевантаженими фурами українських доріг, залежно від ефективності роботи майданчиків, складають від близько 500 млн. грн. до 1,3 млрд. грн.

Нагадаємо, що діяльність київських парковок стала секретною.