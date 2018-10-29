ФБР веде розслідування щодо компанії Tesla за підозрою в тому, що керівництво компанії надавало інвесторам недостовірні відомості про графік виробництва нової моделі електромобіля Model 3.

Про це, посилаючись на The Wall Street Journal, пише AP. За даними видання, ФБР зв'язалося з колишніми співробітниками компанії, щоб опитати їх.

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Модель 3 є основною частиною плану Tesla по розширенню від нішевого гравця в сегменті luxury до автовиробника з більш широким колом споживачів. На початку 2017 року компанія оголосила про плани по випуску до 5 000 Model 3 на тиждень до кінця цього року, але реальний випуск склав всього 793 машини минулого тижня і 2700 за весь 2017 рік.

Видання повідомляє, що ФБР розслідує, чи знала компанія, що її плани по швидкості виробництва неможливо реалізувати.

Представник Tesla заявив, що компанія не приховувала складності зі зростанням виробництва Model 3. За його словами, компанія добровільно співпрацювала і передала документи Департаменту юстиції на початку цього року і не отримувала додаткових запитів з цього питання протягом кількох місяців.

Нагадаємо, минулого місяця Керівник Tesla Ілон Маск погодився покинути керівництво компанії через судовий позов комісії з цінних паперів та фондових ринків. Також згідно з угодою, Маск повинен виплатити 20 млн доларів штрафу, компанія Tesla заплатить ще 20 мільйонів.