Інформація про комерційну діяльність монополіста паркувального ринку КП "Київтранспарксервіс" вважається конфіденційною з 27 липня 2018 року. Таке рішення столичної влади.

Зокрема, тепер не вважається публічною інформація про чисельність укладених з КП договорів, їх зміст і суми надходжень до бюджету. Примітно, що останні роки підприємство показувало збитковий результат фінансово-господарської діяльності. Про це KV стало відомо з повідомлення на сторінці депутата Київради Олександра Пабата в Facebook.

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"Сьогодні інформація про комерційну діяльність підприємства, чисельність укладених договорів з поадресним переліком і сумами надходжень до бюджету, після розпорядження від 25.07.2018 вважається конфіденційною. Тобто знати і розуміти масштаби роботи головного паркувального КП, громадськість буде рівно стільки, скільки їй дозволять, викладуть на сайт", - повідомив Олександр Пабат.

За його словами, за 11 років роботи КП "Київтранспарксервіс" автомобілісти столиці мали багаторазову можливість висловити своє захоплення і невдоволення роботою монополіста на ринку паркувальної сфери мегаполісу, дати оцінку ефективності підприємства з багатомільйонним оборотом, виходячи з публічний даних і цифр.

Примітно, що останні роки (2015 і 2016) КП показувало збиткові результати фінансово-господарської діяльності.