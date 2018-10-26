Столична влада закупила 54 одиниці техніки для прибирання снігу на вулицях. Тепер на балансі у київських комунальних підприємств – 370 одиниць техніки.

Столична влада закупила 44 трактори та 10 навантажувачів снігу для КК "Київавтодор". Ця спецтехніка поповнила парк снігоприбиральної техніки, який сьогодні становить 370 одиниць. Частину обладання можна було побачити на виставці поблизу ВДНГ.

Кияни побачили 225 одиниць як нової, так і капітально відремонтованої техніки. Це спецавто всесвітньо відомих компаній Schmidt, Bucher, Crafco, Hofmann, LineLazer, Wirtgen, Vogele, МАN, Mercedes, JSB та інших. Вся техніка – багатофункціональна, вона дозволить більш оперативно та якісно прибирати столичні вулиці, проїзди і тротуари, особливо у зимовий період.

Окрім того, КК "Київавтодор" закупила вже 90% від необхідних обсягів піску та солі, аби вдало пройти зимовий період. Усього місту необхідно майже 35 тисяч тон солі та 46 тисяч тон піску для обробки вулично-дорожньої мережі.

Нагадаємо, що стала відома схема розкрадання грошей на дороги.