Деякі люди нехтують не лише законами і правилами, а й міркуванням здорового глузду.

Уявіть собі здивування водія Ford Fusion, у який ззаду врізався інший автмообіль, коли він побачив п’яного молодика, що був за кермом свого Volvo XC60 з пляшкою пива.

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Пригода трапилась у провінції Альбкерта в Канаді, повідомляє Сarscoops. Водій пошкодженого Volvo почав знімати винуватця ДТП на камеру, а той не розгубився і влаштував імпровізоване шоу. Завдяки цьому поліція матиме достатньо доказів, аби бульше не випускати молодого пиятика на дорогу.

Коли молодий чоловік зрозумів, що його знімають, він заявив, що відкоркував пляшку пива лише після аварії, однак у його машині водій Ford помітив кілька спустошених пляшок пива, тож версії винуватця ДТП важко повірити.

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