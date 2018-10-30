Подивіться, як кумедно рухається цей апарат.

Відео-блогери з каналу mastermilo82 перетворили хетчбек Ford Ka на потішний транспортний апарат – дицикл.

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Умільці узяли передньопривідний хетчбек Ford Ka, відрізали та позбулись його корми, а те, що залишилось, втиснули у два металевих кільця. Передню частину автомобіля оснастили двома додатковими осями і встановили між розташованими паралельно один одному великими колесами.



При натисканні на педаль акселератора машина всередині коліс починає обертатись навколо своєї осі. Здається, цьому апарату не вистачає стабілізації, як у гіроскутерів. Зупинити обертання можна тільки точно дозуючи тягу. Гальмує дицикл за допомогою двох важелів, розташованих поруч з водієм. Вони ж виконають функцію керма.

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