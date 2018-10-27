У Майамі на продаж виставлений універсал ВАЗ-2102 1985 року. Як нескладно здогадатися, "Жигулі" двійка – раритет в США, тому ціна цього ВАЗа досить висока – 8000 доларів.

Втім, це і не зовсім звичайний ВАЗ-2102, адже автомобіль трохи допрацювали. Його колісні арки розширені, щоб помістити 16-дюймові диски. Універсал Жигулі також занизили, а хромовані деталі пофарбували в матовий чорний колір.

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Крім того, на ВАЗ встановлений зсувний матерчатий дах. В сонячному Майамі це не зайвий аксесуар.

Салон ВАЗ залишився без змін, його тільки привели в порядок. Не чіпали і 1,2-літровий 62-сильний мотор, що працює в парі з 4-ступінчастою МКПП.