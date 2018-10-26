Поки в Україні готується нормативна база для запуску обов'язкового техогляду, розглянемо європейську практику на прикладі наших найближчих західних сусідів.

Якби котрийсь із раніше зареєстрованих законопроектів на тему техогляду набув чинності, вже за кілька місяців в Україні розпочалось би проведення обов’язкового контролю технічного стану транспортних засобів та торгівля талонами про його проходження.

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Але так поки не сталось: найближча дата, яка присутня в черговому проекті – 1 січня 2022 року. І це за умови, що доопрацьований документ від Мінінфраструктури зможе успішно подолати "всі кола" Верховної Ради.

Насправді техогляд для приватних авто в Україні відсутній вже сім років і суттєвого збільшення кількості аварій або людських жертв з після відміни техогляду не спостерігалось. Колись в Україні техогляд був суто корупційною процедурою – талон про його проходження можна було купити навіть не показуючи автомобіль. Саме тому його відмінили. І нічого страшного не відбулося.

Повернення техогляду чиновники та депутати мотивують високим рівнем аварійності (який насправді знижується), та, начебто, вимогами прописаними в угоді ЄС. На їх думку підтримка справного технічного стану автопарку – невід’ємний компонент дорожньої безпеки. І контролювати цей стан повинен не водій, а спеціальні контролюючи органи.

Передбачається, що техогляд (чи як його пропонують називати по-новому - перевірка на придатність ТЗ до експлуатації) буде проводитися за європейськими нормами. Які вони, та як діють можна побачити на прикладі Польщі.

Станцій "контролю пояздов", на яких можна перевірити авто та отримати відповідний документ, в Польщі налічується близько 5 тисяч. Експертів з технічного контролю – 10 тисяч. А про ефективність роботи ТО свідчить наприклад те, що у 2015-му році заборону на експлуатацію отримали власники 425 тисяч автомобілів, котрі експертами були визнані непридатними до експлуатації. Якби в Європі "торгували талончиками" як колись в Україні, кількість вилучених на ОТК техпаспортів була б далекою до сотень тисяч.

Що і як перевіряють на ТО у Польщі?

Якщо автомобіль справний, вся процедура займе від 15 до 25 хвилин. Далі порядок, у якому експерти проводитимуть огляд та діагностику транспортного засобу. Світлові прилади: всі лампочки повинні бути справними, якщо котрась перегоріла – її необхідно замінити відразу, на місці. У разі наявності тріщин у склі фар, зниження його прозорості чи помутніння рефлекторів – авто ТО не проходить, інформація про виявлений дефект заноситься у висновок експерта, про значення якого ми згадаємо вже наприкінці опису діагностики.

Шини: на всіх колесах вимірюється глибина канавок протектора, яка має бути не меншою за встановлені правилами значення. Якщо ж діагност помітить надмірну зношеність чи інші дефекти гуми – на автомобіль видається припис щодо заміни шин, і лише після його виконання можна знову повернутись на станцію контролю.

Корозія та дефекти скла: причиною недопущення до експлуатації може стати наявність значної кількості іржі на частинах кузова (особливо силових) та тріщин на склі.

Гальма: авто для перевірки заїжджає на роликовий стенд із комп’ютерним керуванням. Цей "екзамен" вважається складеним, якщо виміряне гальмівне зусилля робочої системи не менше 50% від нормативного для даної моделі ТЗ, та вище 25% для стоянкового гальма. Різниця зусиль між колесами не має перевищувати 30%.

Амортизатори: ці елементи також перевіряються на спеціальному вібростенді, який має показати ефективність роботи кожного амортизатора не менше 40%. При цьому різниця між двома амортизаторами, розташованими на одній осі, не може перевищувати 15%. Якщо експерт помітить витікання робочої рідини з амортизатора – тест не пройдено.

Підвіска: її стан перевіряють як візуально так і на вібростендах, оглядаючи наявність усіх деталей, кріплень, відсутність на них деформацій чи пошкоджень. Також перевіряється наявність люфтів на місцях з’єднання усіх елементів.

Калюжі: саме так, і без жодних жартів – якщо експерт у процесі діагностики помітить появу під автомобілем навіть найменших калюж із будь-яких технічних рідин – про отримання свідоцтва про придатність ТЗ можна забути, до моменту усунення всіх витоків.

Випускна система: на техконтролі перевіряється склад вихлопних газів за допомогою газоаналізатора, і ця операція останнім часом (завдяки хвилі "Дизельгейтів") проводиться з особливою увагою. Кількість шкідливих речовин не має бути вищою, ніж зазначено для конкретної моделі автомобіля, з урахуванням року випуску та типу двигуна. Щоправда, до газоаналізатора можна й не доїхати – якщо експерт помітить густий чорний дим із дизеля, або ж надто гучний "рик" вихлопу – знову припис, замість бажаного свідоцтва.

Елементи безпеки: ремені та їх замки, піропатрони переднатягу та інші елементи, присутні на борту, повинні бути у справному стані та без видимих пошкоджень. Подушки безпеки мають бути на своїх місцях, на панелі приладів не має "світитись" повідомлень про несправність цих систем. Також всі засоби безпеки, які мають функцію самодіагностики, перевіряються сканером на наявність зафіксованих їхніми блоками управління проблем. На цьому ж етапі будуть перевірені склоочисники та звуковий сигнал, від яких теж вимагається бути у робочому стані.

ГБО: автомобілі, які обладнані газовими установками повинні пройти додатковий контроль, власне елементів заправки, зберігання та подачі газової суміші. Перевіряється герметичність усієї системи (за допомогою спеціального детектора що "нюхає" газ), та дійсність сертифіката на балон, який видається раз на 10 років. Вартість ТО для машин із газовою установкою вища.

ТО пройдений/не пройдений: у разі виявлення будь-яких несправностей, що становлять суттєву загрозу безпеці, свідоцтво про реєстрацію ТЗ вилучається, та відправляється у Департамент комунікації (структура, відповідальна за реєстрацію ТЗ). Подальший рух таке авто може продовжити лише на евакуаторі, а техпаспорт повертається тільки після усунення всіх виявлених поломок та успішного повторного проходження ТО.

У разі наявності дефектів, які не становлять суттєвої загрози безпеці (простішими словами – техогляд не пройдений, але експлуатація не заборонена) – водій отримає висновок про негативний результат проходження ТО, та перелік виявлених дефектів, які необхідно ліквідувати протягом 14 днів. Потім – знову на станцію контролю, де при діагностиці будуть перевірені лише зафіксовані у приписі несправності.

Скільки коштує провести техогляд автомобіля у Польщі?

Авто із загальною масою до 3,5 т, таксі (регулярний ТО): 750 грн;

Мотоцикл: 480 грн;

Авто із ГБО: 1220 грн;

Таксі (перший ТО): 1070 грн;

таксі з ГБО (перший ТО): 1550 грн;

Учбовий автомобіль: 1120 грн;

ТЗ на якому встановлені спецсигнали: 1320 грн;

Проведення ТО після здійснення переобладнання ТЗ: 1370 грн;

Авто після участі в ДТП із вилученим техпаспортом: 715 грн;

Додаткове ТО після встановлення фаркопа: 256 грн.

Ціни округлені, перераховані зі злотих, по комерційному курсу станом на жовтень 2018р.