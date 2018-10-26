На українсько-польському кордоні необхідно щонайменше вдвічі збільшити кількість пунктів пропуску.

Про це під час прес-конференції у Львові міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент Дивись.info.

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“Польща почала скасовувати “зелені коридори” неформально, бо формально нічого не скасовано. Польща створює ситуацію, коли на кордоні виникають ці шалені черги. Звичайно, частина відповідальності лягає і на нас, це стосується “євроблях”. Але що робити із вантажним транспортом, автобусами та контролем? По-перше, маємо говорити про те, що механізми контролю на кордонах мають бути уніфіковані, мають бути більше пунктів спільного митного та прикордонного контролю. Також мають бути досягнуті домовленості між Польщею та Україною про те, що ми з чотирьох збільшуємо до восьми пунктів пропуску. Тут є проблеми з нашого боку, особливо стосовно під’їзних доріг. Але інфраструктура має бути тотально модифікована, якщо ми хочемо цей кордон відкрити”, – заявив Павло Клімкін.

Нагадаємо, за словами народного депутата Ніни Южаніної, з початку року в Україну в’їхало близько півмільйона автомобілів на єврономерах.