Точна кількість "євроблях" в Україні не відома, але приблизні підрахунки дозволять сказати що їх кількість вже перевалила за один мільйон.

За офіційними даними лише в 2017 році в Україну ввезли більше 400 тис. авто на іноземній реєстрації. Цього року вже йдеться про цифру близьку до пів мільйона авто.

Про це повідомила голова Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі одного з телеканалів, коментуючи Постанову Верховного Суду щодо використання автомобіля із іноземною реєстрацією. За її словами, в своїй Постанові Верховний Суд акцентував увагу на порушенні при ввезені автомобілів на єврономерах.

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"Людям потрібно роз’яснювати, що вони порушують при ввезені таких авто, в режимі транзиту чи тимчасового ввезення, і яка відповідальність настає за порушення законодавства. Тому дана Постанова Верховного суду містить гірші положення для громадян України, чим ви собі уявляєте! Кожен громадянин має знати про відповідальність, це великі суми штрафу. Тому потрібно найшвидше прийняти закони щодо "євроблях" в другому читанні і вирішити цю проблему та рухатися далі. Найближчий сесійний тиждень будуть прийматися закони, які мають вирішити цю проблему ("Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" реєст.№8487 та "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України” реєст.№8488)”, – повідомила Южаніна.

Парламентарій також звернула увагу на те, що зараз Нацполіція не має доступу до бази митників, та відповідних повноважень, щоб перевірити авто на євро номерах, тому ці норми враховані в проектах законів.

За словами Южаніної, менше чим за рік до України було завезено більше чим півмільйона автомобілів на єврономерах.

"Інформація різна, але за ті декілька місяців, за неповний 2018 рік, завезено більше чим півмільйона автомобілів. Чи справді ця кількість досягла двох мільйонів чи менше я не можу стверджувати. Тому що статистика громадських активістів, власників таких автомобілів і Державної фіскальної служби є абсолютно різна", – повідомила Ніна Южаніна.