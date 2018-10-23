Протягом 2018 року в Україні відремонтують від 3,5 до 4 тис. км доріг. Загальна протяжність дорожньої мережі України - 172 тис. км.

Про плани по ремонту 2,3% дорожньої мережі за рік повідомив сьогодні на брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. "Що стосується кількості доріг, які будуть відремонтовані, якщо дозволять погодні умови... це буде цифра між 3,5 тис. і 4 тис. км", – підкреслив Омелян.

Читайте также: Верховний суд України на бік "євробляхера"

За його словами, в цілому в 2018 році в Україні планували відремонтувати 4 тис. км доріг, проте "фактично не спрацював цього року митний експеримент і не отримали коштів від спецконфіскації". Міністр додав, що за 2016-й і 2017 роки в Україні було відремонтовано 3 тис. км доріг.

У березні 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомляв, що 95% доріг України перебувають у жахливому стані. Він обіцяв, що через п'ять – сім років дороги по всій країні будуть якісними.

Якщо ремонт доріг буде просуватися нинішніми темпами, то на відновлення дорожньої стеи знадобитися приблизно 41 рік.

Програму розвитку автодоріг України на 2018-2022 роки Кабмін затвердив 21 березня 2018 року. Загальний обсяг фінансування становить 298,349 млрд грн. 178 млрд грн надасть Державний дорожній фонд, решта фінансування має надійти з інших джерел.