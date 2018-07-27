Так, це офіційна нота від Нацради з безпеки на транспорті США проти "Кікі Челендж".

Раніше ми вже писали про те, що у соціальних мережах росте кількість відеозаписів з так званим #KekeChallenge, #InMyFeelings challengeта або #DoTheShigg – витанцьовуванням під музику, що лунає з їдучої машини. З одного боку танці – це добре, з іншого – у такий спосіб робити це небезпечно, а тому влада США попросила людей, особливо молодих, утриматись від безглуздої забавки.

Цей флеш-моб з’явився у мережі не так давно, та вже встиг стати дуже популярним. Дівчата, хлопці, молоді й старі, шкільні відмінниці, бандюки з району і поліцейські – усі наче показились, через ту пісню канадського співака. Знайшовся навіть пес, що прийняв цей виклик.

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Нагадаємо, усе почалось з однієї музичної композиції канадського репера Дрейка. У своєму треку під назвою In My Feelings він звертається до когось на ймення Кікі, читаючи реп про свої почуття, сексуальний потяг до дівчини і таке інше, як водиться у хіп-хоп музиці. А у відео люди намагаються танцювати під цю пісню, рухаючись одночасно з машиною.

Ось як це має виглядати:

Або ось так:

Але частіше виглядає це так:

Або ось так:

Як бачите, новий “челендж” досить небезпечний, тож NTSB – Ніціональна рада з питань безпеки на транспорті у США, звернулась до громадян через ЗМІ з проханням припинити цю забавку. Та навіть якщо це й станеться, наступного дня з’явиться новий флеш-моб, через який у людей по усьому світу будуть розбиті голови та зламані ноги.

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