У сорочці народився, не менше!

Аварія трапилась 27 липня на автостраді у Аргентині. Автомобіль на величезній швидкості пробив огорожу естакади і зірвався вниз.

Як правило, аварія на швидкості 170 км/год закінчується фатально. Скільки б подушок безпеки не було у машині, зіткнення з нерухомою поверхнею на такій швидкості призводить до перевантаження, котре не під силу витримати скелету людини. Однак 19-річному водію седана Volkswagen Voyage дивом пощастило вижити у подібній ДТП.

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Місцеве видання Todo Noticias повідомляє, що водій машини вижив, хоча й отримав численні переломи. Наразі молодий чоловік перебуває у лікарні. Автомобіль після ДТП відновленню не підлягає. Інших постраждалих, на щастя, немає.

Максимальна дозволена швидкість руху на даній ділянці дороги становить 70 км/год, тобто юнак суттєво перевищив. Причому, не вперше – за ним числиться вже шість штрафів за перевищення швидкості.

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