Того вечора хлопець добряче гульнув! А тепер багато років буде відшкодовувати завдану шкоду.

25 липня у службу 911 міста Нью-Джерсі у США надійшла неймовірна кількість дзвінків від обурених мешканців житлового району Хобокен, котрі повідомляли про побиті машини. Усього постраждало 36 автомобілів, що були припарковані уздовж вулиці.

Винуватцем такого масового крашу виявився 22-річний американець Мігель Алеман, що сів за кермо свого седану Honda у стані сильного алкогольного сп’яніння.

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Алеман усю ніч пиячив у барі з парою подружок, а потім вирішив поїхади додому на своїй машині, хоча ледь міг стояти на ногах. Однак дістатись зручного ліжка вдома хлопцеві ен вдалось, оскільки на його шляху виникли перешкоди у вигляді машин, що надто стояли обабіч вулиці і “заважали” проїзду Мігеля.

Коли копи прибули на місце масового ДТП, виявилось, що молодий чоловік їхав додому не сам – у салоні понівеченої Honda знаходились ті самі подружки, з якими він відпочивав у барі. У Хонди спрацювали усі подушки безпеки, тож усі гуляки залишились цілими, на відміну від 36 автомобілів, побитих Мігелем.

Наразі Мігель Алеман за ґратами у очікуванні суду. Окрім покарання за водіння у нетверезому стані на нього чекає відшкодування чималих збитків власникам понівечених автомобілів. Цікаво, що поліція збирається переглянути відео з камер спостереження у барі, де гуляли молоді люди і поряд, аби знайти свідків, які бачили, як п'яний водій сідає за кермо. Якщо такі знайдуться – їм також загрожує штраф за те, що не повідомили у поліцію. Як мінімум двое таких свідків у цій справі вже є.

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