Дорожня чвара розпочалась після того, як один водій "підрізав" іншого.

Агресія на дорозі ні до чого доброго не приводить і це відео – чергове тому свідчення. Інцидент трапився у Брукліні через непорозуміння між двома водіями.

24 липня у Нью-Йорку приблизно о 13:30 за місцевим часом на перетині двох вулиць чорна Toyota підрізала білий Hyundai і водій корейського седану вирішив провчити власника Тойоти. Обоє вийшли з машин і почали з'ясовувати стосунки на дорозі. Водій Hyundai озброївся ножем для паперу, однак жодного разу не вцілив у власника Тойоти.

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Трохи згодом у бійку втрутився перехожий, що спробував розтягти суперників, однак водій Hyundai, замість того щоб заспокоїтися, спробував поцупити ключі від Тойоти і втікти на своїй машині. Та власник чорної машини кинувся навздогін Hyundai, аби відібрати ключі, а водій Тойоти продовжував втікати “на усіх парах”. Хюндай газонув і власник Тойоти опинився затиснутим між білим седаном та мікроавтобусом, що стояв у сусідньому ряду. Після цього Hyundai зник з місця події.

Водій Тойоти у результаті цього інциденту отримав досить серйозні поранення і був доставлений в лікарню, зараз його здоров'ю нічого не загрожує. Водія Hyundai поліція Брукліна оголосила у розшук.

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