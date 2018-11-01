Двигун у ньому – від Лади і має потужність 155 к. с.

Незвичайний гоночний болід на базі ЗАЗ 968М носить ім'я Sappo-Lada і був збудований у 1970-х німецьким гонщиком Вольфгангом Кютером.

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“Запорожець” Кютера оснащений 1,6-літровим двигуном “ВАЗ”, котрий розташований в межах колісної бази безпосередньо за водійським сидінням, повідомляє видання “Автоцентр”. Його потужність якого доведена до 155 к. с., котрі вкупі з легким 600-кілограмовим кузовом та 5-ступінчатою КПП дозволяють Sappo-Lada показувати непогані результати у змаганнях класичних автомобілів, в яких він досі бере участь.

Фото: ЗАЗ 968М Sappo-Lada / Автоцентр

Вольфганг Кютер жив у Східній Німеччині, з якою підтримував тісні стосунки СРСР. Мешканцям соціалістичної частини держави не випадало мати Porsche чи BMW, тож місцеві гонщики викручувались, як могли.

Так і з'явився гоночний Sappo (читається як “Заппо” – скорочення від Zaporozhets). Представлений на фото автомобіль, як запевняє власник, є відреставрованим “болідом”, частина деталей якого нещодавно була замінена на нові.

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