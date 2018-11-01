Німецький виробник стане першим і головним партнером електрифікації автотранспорту у Ізраїлі.

Компанії Mobileye та Champion Motors об'єднались з німецьким концерном, аби в наступному році розгорнути масштабну програму пасажирських перевезень на автономних електрокарах в Ізраїлі.

Кілька тижнів тому стало відомо, що в Ізраїлі з 2030 року продаж нових автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами буде заборонений. Уряд країни активно готується до переходу на “чистий” транспорт та сприяє цьому процесу на законодавчому рівні.

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Австралійське видання Сar Аdvice повідомляє, що за угодою Volkswagen з наступного року почне поставки електрокарів, компанія Mobileye забезпечить їх модулями автономного управління 4 рівня, а фірма Champion Motors відповідатиме за підтримку центра управління автопарком.

Проект буде запущено у рамках програми “Нова мобільність в Ізраїлі” вже наступного року, для початку – у тестовому режимі. Альянс розраховує вивести його на етап монетизації до 2022 року.

Фото: концепт Volkswagen SEDRIC / Volkswagen

Які саме електрокари Volkswagen будуть поставлятись до Ізраїлю – не повідомляється, однак німецький виробник наразі працює над кількома підходящими моделями, а головним претендентом на роль автономного пасажирського шаттла видається концепт SEDRIC (на фото).

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