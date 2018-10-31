Harrier – найтехнологічніший автомобіль індійської марки на сьогодні. З ним компанія сподівається нарешті вийти на глобальний ринок.

Тата Harrier народжений з концепту H5X і значною мірою втілив усе, що мав прототип. Та головне, що його техніка – цілком придатна для покупців по усьому світу.

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Серійний кросовер Тата Harrier отримав архітектуру OMEGA-Arc, котра заснована на платформі Land Rover D8 – незалежна підвіска в нього буде, як у моделі Discovery Sport. Під капотом новинки працюватиме 140-сильний дизельний турбо-мотор 2.0 Kryotec – це клон Multijet II покоління від Fiat. Трансмісія – шестиступінчата механічна власного виробництва та автомат від. Кросовер має габарити близькі до Hyundai Santa Fe: 4575 у довжину, відстань між осями 2740 мм.



Фото: Тата Harrier / Тата

Новий кросовер Тата буде пропонуватись у виконанні з п’яти- та семимісним салоном. Очікується, що вартість автомобіля становитиме від 1,6 до 2,1 млн рупій – 21,5-28 тисяч доларів.



Виробництво Harrier вже стартувало, причому виробничий майданчик був підготовлений у рекордно короткий строк – усього за шість місяців. Продажі новинки в Індії стартують у січні 2019 року, а в березні кросовер, скоріш за все, постане перед публікою у Женеві. Після цього стане відомо, на які ринки, окрім індійського, потрапить Harrier.

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