Нова модель готується до дебюту наступного року.

Сімейство Ceed готується привітати нового члена – модель у форматі SUV.

На автосалоні у Парижі південнокорейський автовиробник представив нові Ceed GT та Pro Ceed. Нині ж, як і було обіцяно, у сімействі Ceed має з’явитись кросовер. Завдяки шпигунським знімкам, опублікованим виданням Carscoops, маємо змогу кинути перший погляд на “крос-Сід”.

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Наразі інформації про новинку бракує. Невідома а ні назва кросовера, а ні його характеристики. Достеменно відомо, що кросовер збудований на тій же платформі, що й решта лінійки Ceed. Дебютант посяде місце у модельному ряду Kia між кросоверами Stonic та Sportage.

Фото: шпигунські знімки кросовера Kia Ceed / Carscoops

Перші шпигунські знімки дозволяють побачити небагато, однак під маскувальними чохлами можна частково розгледіти оптику кросовера. Також зображення дають зрозуміти, що новинка буде ближчою до хетчбека, ніж до SUV, що має позитивно відобразитись на його ходових характеристиках та динаміці.

Очікується, що кросовер Ceed матиме ту ж лінійку бензинових та дизельних двигунів, що й легкові моделі цього сімества. Не виключена поява повнопривідної версії нової моделі.

Офіційний дебют кросовера Kia Ceed має відбутись до кінця 2019 року або на початку 2020-го.

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