Новинка має з'явитись у 2020 році, як гравець компактного класу.

Компанія Volkswagen оприлюднила перший тізер нового пікапа, який дебютує на автосалоні в Сан-Паулу 6 листопада цього року у вигляді концепта, передвіщаючи серійну модель 2020 року.

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Автовиробник не повідомив, як називатиметься нова модель, зазначивши лише, що це буде “екстраординарний пікап”, котрий зможе об'єднати кращі атрибути пікапів та кросоверів. Знову ж таки, без подробиць, Фольксваген повідомляє, що концепт матиме інноваційний “багатоваріантний багажник”, котрий можна буде збільшувати за рахунок трансформації задньої стінки кабіни

Безіменний пікап характеризують як “автомобіль, орієнтований на місто”. Також відомо, що платформою для нього стане фірмова MQB, буде й повний привід. Новинка позиціонуватиметься нижче Amarok.

Volkswagen підтвердив, що цей пікап адресований ринку Бразилії, де має з’явитись у 2020 році. Виробник лиш натякнув, що згодом можлива поява нової моделі і в “інших регіонах світу”.

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