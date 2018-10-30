Майже шість років найпопулярніший кросовер французької марки тримається на конвеєрі. Настав час для змін.

Британці кажуть, що новий Renault Captur 2020 матиме гібридну силову установку.

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Наступне покоління Renault Captur має стати першою моделлю французької марки з плагін-гібридною установкою, повідомляє видання AutoExpress. Дизайнери британського видання, спираючись на дизайн концепту та шпигунські знімки, запропонували своє бачення наступника нинішнього Captur.

За попередньою інформацією, гібридна модифікація кросовера використовуватиме 1,6-літровий атмосферний бензиновий двигун у якості основи. Автомобіль зможе долати до 30 кілометрів виключно на електротязі. Згодом така силова установка з'явиться і в інших моделях марки.

Також відомо, що новий Renault Captur 2020 отримає новий 1,3-літровий бензиновий турбодвигун, розроблений спільно з Mercedes-Benz.

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