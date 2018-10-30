Українські підприємства мають всі можливості, аби конкурувати на світових ринках. Зокрема, у гірничо-металургійній галузі.

Про це один з найзаможніших українців, власник футбольного клубу "Ворскла" Костянтин Жеваго заявив в ефірі авторської програми Миколи Княжицького на телеканалі Еспресо.TV.

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Він розповів, що саме за кордоном виробляється з української сталі. "Гірничо-металургійний комплекс і наші підприємства, які у гірничо-металургійному комплексі працюють, вони виробляють продукцію, яка споживається найбільшими сталеварними компаніями. Такими як ThyssenKrupp, як Voestalpine, як Nippon Steel. Потім з їх продукції виробляються найбільші і найкращі автомобілі в світі, незалежно від того, де воно їздять сьогодні. Або в Києві, або в Лондоні, або в Нью-Йорку, або в Токіо, або в Гонконзі", - зазначив підприємець.

Зокрема, йдеться про авта BMW. "Будь-який автомобіль BMW, який їздить по будь-яких дорогах, будь-де, по своїй вазі на 35% створений з молекул, які ми виробляємо на підприємствах компанії FerrExpo в Полтавській області", - наголосив Жеваго.